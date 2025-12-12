La Nobel per la pace e attivista Narges Mohammadi arrestata in Iran
Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata in Iran insieme ad altri attivisti durante una cerimonia commemorativa a Mashhad. L'arresto ha suscitato reazioni internazionali e pone ancora una volta sotto i riflettori le tensioni politiche e i diritti umani nel paese.
Roma, 12 dicembre 2025 – La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, l’iraniana Narges Mohammadi e diversi altri attivisti sono stati arrestati oggi durante una cerimonia commemorativa nella città nord-orientale di Mashhad. Lo rendono noto i gruppi per i diritti umani iraniani, citati da Iran International. Mohammadi, che sta scontando una pena detentiva complessiva di 13 anni e nove mesi per accuse di sicurezza nazionale, è in congedo per motivi di salute dal carcere di Evin a Teheran. Ha affermato che non tornerà volontariamente e che qualsiasi nuovo arresto costituirebbe un atto di disobbedienza civile. Quotidiano.net
Iran, arrestata la premio Nobel Narges Mohammadi - Lo ha reso noto l'organizzazione Hengaw per i diritti umani spiegando che Mohammadi è stata arrestata a Mashhad, città nel ...
