La Nato soffia sul fuoco evocando la guerra e l’Europa di Ursula sbanda sugli asset russi

La tensione tra Nato ed Europa si acuisce, alimentando il rischio di escalation militare. Mentre i negoziati per la pace sono in corso, le rispettive posizioni sembrano allontanarsi, con la NATO che solleva scenari di guerra e l’Europa che insiste sull’utilizzo delle risorse russe per sostenere l’Ucraina. Una situazione complessa che rischia di aggravare ulteriormente il conflitto.

La Nato e l’Europa continuano a soffiare sul fuoco della guerra. La prima evocando scenari bellici e la seconda insistendo, a dispetto dei negoziati in corso per la fine delle ostilità, sull’uso degli asset russi per finanziare l’Ucraina che lo zar in persona, Vladimir Putin, ha già definito un furto. Ma sugli asset la partita di Ursula è in salita. “I conflitti sono esattamente davanti alla nostra porta di casa. La Russia ha riportato in Europa la guerra. Dobbiamo essere pronti a fare quello che hanno fatto allora i nostri padri e i nostri nonni”, ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte, pronunciando un discorso a Berlino. Lanotiziagiornale.it

