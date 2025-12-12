La musica cambia la vita | parte la rassegna di 4 concerti

Anche quest’anno prende il via la rassegna “La musica cambia la vita”, un percorso musicale che attraversa l’Agro Aversano con quattro concerti dedicati alle festività natalizie. L’ensemble Collegium Philarmonicum porta in scena un viaggio tra tradizione classica e modernità, coinvolgendo le comunità e valorizzando i luoghi del territorio.

