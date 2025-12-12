Nonostante le sfide internazionali legate ai dazi e all'incertezza globale, la mozzarella di bufala Dop ha confermato la sua solidità, mantenendo consumi stabili e registrando un aumento nelle esportazioni nel 2025, valorizzando l'eccellenza dell'enogastronomia campana e italiana.

In un anno, il 2025, di grande incertezza e confusione sui vari scenari internazionali, dovuti ai conflitti e alla questione dazi, ha tenuto l'eccellenza dell'enogastronomia campana e italiana, la mozzarella di Bufala Campana Dop, anzi ha leggermente aumentato la sua quota di mercato. Casertanews.it

La mozzarella di bufala regge ai dazi, consumi stabili ed export in aumento - In un anno, il 2025, di grande incertezza e confusione sui vari scenari internazionali, dovuti ai conflitti e alla questione dazi, ha tenuto l'eccellenza dell'enogastronomia campana e italiana, la moz ... casertanews.it

Mozzarella Bufala Dop alla fiera Anuga di Colonia - In occasione della fiera Anuga, la rassegna dell'agroalimentare europeo in programma dal 4 al 7 ottobre a Colonia. ansa.it

???APPENA ARRIVATE ? MOZZARELLA DI BUFALA ? TRECCIA ? BOCCONCINI ? PANE ? RICOTTA FRESCA DI CAPRA E PECORA ?SALSICCIA DOLCE ? PORCHETTA ?BABA' ? CASSATINE SICILIANE ??? - facebook.com facebook