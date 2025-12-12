La mitica 5aE di Ragioneria di nuovo insieme

Dopo 52 anni dal diploma del 1973, gli ex studenti della quinta E dell'Istituto Michelangelo Buonarroti di Arezzo si sono ritrovati per un pranzo speciale, celebrando l'amicizia e i ricordi condivisi durante gli anni scolastici. Un momento di reunion che ha risvegliato emozioni e ricordi indelebili di un passato comune.

Dopo ben 52 anni dal diploma di ragioneria conseguito nel 1973 presso l'Istituto Michelangelo Buonarroti di Arezzo, gli studenti della mitica 5aE si sono incontrati a pranzo per festeggiare l'amicizia nata nelle aule di scuola. Già due anni fa avevano festeggiato i 50 anni dalla maturità. Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

