La metro A cambia look per dire no alla guerra
La linea A della metropolitana si trasforma in un messaggio di pace, con un convoglio di 6 vagoni decorato con 15 poster che invitano i cittadini a riflettere sul ripudio della guerra. Un'iniziativa simbolica che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di pace e solidarietà attraverso un gesto visibile e coinvolgente.
Un intero convoglio di 6 vagoni della linea A della metro allestiti con 15 poster per invitare i cittadini a riflettere sul ripudio della guerra. Questo è l'allestimento attiva dal 12 dicembre 2025 fino all'11 gennaio 2026 realizzato per Emergency dal collettivo Cheap grazie al sostegno di Roma.
