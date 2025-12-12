La metro A cambia look per dire no alla guerra

12 dic 2025

La linea A della metropolitana si trasforma in un messaggio di pace, con un convoglio di 6 vagoni decorato con 15 poster che invitano i cittadini a riflettere sul ripudio della guerra. Un'iniziativa simbolica che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di pace e solidarietà attraverso un gesto visibile e coinvolgente.

Un intero convoglio di 6 vagoni della linea A della metro allestiti con 15 poster per invitare i cittadini a riflettere sul ripudio della guerra. Questo è l’allestimento attiva dal 12 dicembre 2025 fino all’11 gennaio 2026 realizzato per Emergency dal collettivo Cheap grazie al sostegno di Roma. Romatoday.it

