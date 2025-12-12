La maxi truffa alla Onlus di Firenze Nella rete bresciani e bergamaschi

Un'indagine della Polizia di Stato smaschera una maxi truffa da 30 milioni di euro coinvolgendo una Onlus di Firenze e reti criminali tra Brescia e Bergamo. L’inchiesta evidenzia il coinvolgimento di due fratelli bergamaschi e almeno un bresciano, mettendo in luce un complesso sistema di frodi che ha colpito anche l’Opera di Santa Maria del Fiore.

Due fratelli bergamaschi e almeno un bresciano. Sono questi i nomi di spicco nell’inchiesta della Mobile della Polizia di Stato sulla maxi frode da 30 milioni di euro, che ha travolto anche l’ Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. Il meccanismo fraudolento è stato scoperto quando la prestigiosa istituzione fiorentina, insieme a un’altra azienda, è stata truffata per quasi due milioni. L’Opera, che gestisce il patrimonio del Duomo, era convinta di aver saldato i pagamenti per i restauri del complesso eugeniano; effettivamente eseguiti da un’impresa regolare. In realtà, il denaro è stato dirottato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La maxi truffa alla Onlus di Firenze. Nella rete bresciani e bergamaschi

