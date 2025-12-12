La makeup artist Pat McGrath lancia un lip kit dedicato a Taylor Swif e alle sue iconiche labbra

La celebre makeup artist Pat McGrath presenta una nuova limited edition: il Taylor-Made Lip Kit, ispirato alle iconiche labbra di Taylor Swift. Dopo aver accompagnato la popstar in tour, McGrath ha creato questo set esclusivo, dedicato alle fan e agli appassionati di bellezza, celebrando lo stile e la carismatica immagine della cantante.

La truccatrice delle star, che ha seguito la popstar americana in tour, sta facendo parlare di sé con la limited edition Taylor-Made Lip Kit. All'interno del kit, un rossetto e una matita labbra. Omaggio alla passione per le labbra total red di Taylor.

