La mafia catanese nel gaming online sequestro di beni per 40 milioni di euro in Italia e Romania

Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato al sequestro di beni per 40 milioni di euro, collegati a un'inchiesta sulla presenza della mafia catanese nel settore del gaming online. Le operazioni, condotte tra Italia e Romania con il supporto di Eurojust, hanno svelato un articolato sistema criminale coinvolto in attività illecite internazionali.

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione - con il supporto del comando provinciale di Gorizia e dell'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), in collaborazione con l'autorità giudiziaria romena - al provvedimento

CRONACA – Duro colpo alla mafia catanese Arrestata Grazia Santapaola, cugina di Nitto: secondo le indagini, avrebbe avuto un ruolo nella gestione degli affari del gruppo Ottanta Palmi e nei rapporti con altri clan. Operazione importante delle forze dell'ordine

Mafia, estorsioni e violenze nel Catanese: 6 arresti - Mafia, 6 arresti nel catanese: minacce e violenze a imprenditori per avere il pizzo Sei persone sono state arrestate per associazione di tipo mafioso ed estorsione con l'aggravante di agevolare

Mafia, la mappa dei clan in provincia di Catania e la strategia dell'inabissamento - Orientale dimostra, diversamente dalla Sicilia Occidentale (Palermo, Agrigento, Trapani), un contesto criminale "più articolato e trasversale"

