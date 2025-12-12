La madre del minore torturato dalla banda di Primavalle | Mi hanno preso l'auto | ho paura che ci uccidano

Una madre vive nel timore costante dopo che il figlio è stato vittima di un grave episodio di tortura e minacce da parte di una banda a Primavalle. Dopo rapimenti e richieste di riscatto, la sua paura si fa strada tra i timori di ulteriori violenze e di perdere tutto, inclusa l’auto che le è stata recentemente sottratta.

