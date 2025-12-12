La longevità è donna L’attività fisica è un investimento anche sul cervello

La longevità femminile porta con sé sfide legate alla salute cerebrale. L’attività fisica emerge come un importante strumento di prevenzione contro demenze e malattie neurodegenerative, offrendo benefici sia a livello fisico che cognitivo. Investire in uno stile di vita attivo può contribuire a preservare memoria e lucidità, affrontando con maggiore serenità il tempo che avanza.

L a paura di perdere memoria e lucidità accompagna molte donne quando immaginano il futuro. Le demenze, in particolare la malattia di Alzheimer, rappresentano una minaccia concreta non solo perché le donne vivono più a lungo, ma anche perché spesso si trovano nella doppia posizione di persone a rischio e caregiver. La scienza, però, racconta una storia molto diversa da quella del destino inevitabile: il cervello non è un organo programmato a spegnersi. È plastico, ricettivo, influenzabile da ciò che facciamo ogni giorno. E il primo fattore in grado di cambiarne il destino è il movimento.