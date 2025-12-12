La Lega Senigallia applaude la manovra della Giunta Olivetti | Passo concreto per sostenere famiglie e cittadini

La Lega di Senigallia accoglie con entusiasmo la recente manovra di bilancio dell’Amministrazione Olivetti, evidenziando come le misure adottate rappresentino un passo concreto a favore di famiglie e cittadini. La riduzione dell’aliquota Irpef e l’ampliamento delle fasce di reddito esentate sono viste come interventi importanti per sostenere il territorio e migliorare la qualità della vita dei residenti.

SENIGALLIA – La Lega di Senigallia intende esprimere «forte apprezzamento per la manovra di bilancio presentata dall'Amministrazione comunale che introduce una riduzione dell'aliquota Irpef e l'ampliamento della fascia di reddito esentata dal tributo».

