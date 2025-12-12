La Lapa reggina | spazio al teatro in piazza Orange
Sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 16, Piazza Orange si animerà con una nuova iniziativa promossa dal movimento La Strada, che torna nel cuore di Reggio Calabria per offrire un’occasione di comunità, creatività e partecipazione aperta a tutti.Il pomeriggio prenderà il via con i mercatini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Marco Mittica: «Con la Lapa porto il teatro nei borghi della Calabria» - La sua storia ricorda quella di Salvatore, il protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, che tornando in Sicilia, nel paese in cui da bambino si è fatto travolgere dalla passione per il grande schermo, ... Si legge su vanityfair.it