La Juventus può cambiare proprietà Tether fa un'offerta da 1,1 miliardi a Exor | scadenza imminente
Tether ha presentato un'offerta di 1,1 miliardi di euro per rilevare una quota del 65,4% di Exor, società di investimento controllante la Juventus. La proposta, con un prezzo di 2,66 euro per azione, potrebbe segnare un possibile cambiamento nella proprietà del club torinese, con scadenza imminente per l'accordo.
Tether punta alla Juventus: offerta da 1,1 miliardi di euro. La società di stablecoin propone 2,66 € ad azione per il 65,4% di Exor. Decisione entro il 22 dicembre, possibile OPA e investimento da 1 miliardo per il club. Fanpage.it
Juventus, Moretto: ‘Se condizioni di Maignan dovessero cambiare, Comolli lo valuterebbe’ - Una frase che lascia aperta la porta a possibili sviluppi futuri, anche se, almeno per ora, non sembrano esserci passi concreti da parte del club bianconero. it.blastingnews.com
