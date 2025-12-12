La ’iena’ dal cuore d’oro che ama la Riviera

La Riviera è da sempre simbolo di accoglienza e bellezza, un luogo che si sente come una seconda casa per molti. Tra questi, Andrea Agresti si distingue per il suo cuore d’oro e il suo amore autentico per questa terra, che vive e condivide con passione e dedizione.

L'ospitalità della Riviera è storia. Lo sa bene Andrea Agresti: per lui a tutti gli effetti è una seconda casa. Non solo meta preferita delle vacanze estive (quest'anno a Cattolica ): qui il famoso conduttore, cantautore e storico volto del programma televisivo Le Iene ha collezionato tante collaborazioni professionali. Agresti ha prestato il volto alla campagna pubblicitaria dell'impresa di pulizie di Rimini Prime Cleaning nel 2021. È stato due volte testimonial della festa popolare Segavecchia di Misano, nel 2019 e nel 2024. Un legame sincero, spontaneo, più che mai ricambiato. Ad accoglierlo in Riviera ci pensa sempre il morcianese Claudio Berardi, noto ai più come 'Spadino', legato ad Agresti da un'amicizia decennale.

