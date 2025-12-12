La guerra tra Cambogia e Thailandia è tornata prepotentemente | scontri raid e accuse incrociate

La tensione tra Cambogia e Thailandia si è riaccesa, portando a nuovi scontri armati e raid nelle rispettive aree di confine. Dopo giorni di tensione crescente, le forze thailandesi hanno condotto attacchi in diverse province cambogiane, mentre le accuse reciproche continuano a susseguirsi. La situazione rimane critica e in evoluzione.

Gli scontri armati tra Cambogia e Tailandia sono ormai entrati nel loro quinto giorno e le forze tailandesi avrebbero effettuato nuovi attacchi in tre province cambogiane nelle prime ore di oggi, venerdì 12 dicembre, almeno secondo il quotidiano cambogiano The Khmer Times. A meno di due mesi dal cessate il fuoco dopo le scaramucce del luglio scorso, a seguito della morte di un militare tailandese all’inizio di questa settimana, evento che Bangkok ha attribuito al fuoco cambogiano, alcuni raid aerei di rappresaglia sono stati sortiti dalla Forza aerea tailandese. Lo scenario di guerra. La Cambogia sta accusando l’esercito tailandese di continui bombardamenti e il primo ministro ad interim tailandese Anutin Charnvirakul ha confermato di aver programmato un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intanto però le forze tailandesi avrebbero aperto il fuoco nelle aree di Ta Moan, Ta Kra Bei e Thmar Daun, nella provincia cambogiana di Oddar Meanchey. Panorama.it

