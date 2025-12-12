La grande dismissione | Gioielli via dal 2008 Quel filo che lega la torre Brera a San Siro

Dal 2008, il Comune di Milano avrebbe avviato un lungo processo di dismissione del patrimonio immobiliare, inserendo beni nel Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobili. Le indagini della Procura, iniziate nel 2022, approfondiscono questa strategia, che secondo le accuse avrebbe coinvolto anche la vendita di gioielli e beni di valore, tra cui la torre Brera e l’area di San Siro.

Le indagini della Procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica, avviate nel settembre 2022, tornano al passato, al 2008, anno in cui secondo le accuse il Comune avrebbe iniziato un "ininterrotto processo di dismissione di beni appartenenti al suo patrimonio immobiliare" inserendoli nel Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobili (Pavi) e avviando una " vendita ai privati " giustificata dall’interesso pubblico perché "più fruttuosa per le casse" di Palazzo Marino. Aree come quella in via Anfiteatro 7, dove sorge il cantiere ieri posto sotto sequestro dalla Gdf, ma anche in tempi successivi "il Pirellino", l’ex anagrafe in largo De Benedetti e anche, caso più recente, "lo stadio di San Siro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La grande dismissione: "Gioielli via dal 2008". Quel filo che lega la torre Brera a San Siro

