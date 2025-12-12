La Gran Bretagna si prepara alla guerra Il ministro delle Forze Armate | Dobbiamo essere pronti

La Gran Bretagna si sta attivamente preparando a un eventuale conflitto, come dichiarato dal ministro delle Forze Armate Alistair Carns. L'annuncio, rilasciato a Sky News, sottolinea l'importanza di rafforzare le capacità militari in un contesto di crescente tensione internazionale. La notizia evidenzia la determinazione del governo britannico a garantire la sicurezza nazionale.

Roma, 12 dicembre 2025 - La Gran Bretagna si sta preparando alla guerra. Lo ha annunciato oggi a Sky News il ministro delle Forze Armate britannico, Alistair Carns. "L'ombra della guerra bussa ancora una volta alle porte dell'Europa. Questa è la realtà. Dobbiamo essere pronti a scoraggiarla", sono state le parole del ministro. Carns: “Raddoppiate le attività di intelligence ostili”. Carns, intervenendo a un evento di presentazione del progetto presso la base aerea della Raf di Wyton, nel Cambridgeshi, ha svelato che le forze armate britanniche stanno "sviluppando rapidamente" dei piani per prepararsi allo scontro armato. Quotidiano.net

