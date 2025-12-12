La giustizia tra inganno e negligenza | un bambino privato del diritto a un padre
L'articolo racconta la vicenda giudiziaria di un bambino privato del diritto di avere un padre, attraverso la testimonianza dell’avvocato penalista Rosaria Vietri. La narrazione evidenzia le problematiche legate alla giustizia, tra inganno e negligenza, e il percorso di assoluzione del suo assistito da tre accuse penali.
Avellino – «Desidero narrarvi una storia d’amore, se così la si può definire», esordisce Rosaria Vietri, avvocato penalista, ripercorrendo la vicenda giudiziaria che ha visto il suo assistito assolto da tre capi d’accusa penale. Eppure, la storia, precisa Vietri, non si esaurisce nel solo ambito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/12/truffa-al-finanziere-6-mesi-di-carcere-a-finto-assicuratore/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Truffa #Giustizia #Finanziere #Crotone #Tribunale - facebook.com Vai su Facebook
Tenevo Il Mio Bambino Che Bruciava Di Febbre Alle 3 Del Mattino Implorai Di Darmi Un Passaggio I M
Video Tenevo Il Mio Bambino Che Bruciava Di Febbre Alle 3 Del Mattino Implorai Di Darmi Un Passaggio I M