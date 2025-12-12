la general pronta a ripartire ristopro tempo di conferme

La sedicesima giornata di andata del girone B di serie B Nazionale si apre con le sfide di Ristopro e Fabriano, entrambe in cerca di continuità e conferme. Jesi, dopo la pausa, punta a ripartire con slancio, mentre Ristopro si prepara a riprendere il cammino. Le due squadre provinciali si affrontano domenica alle ore 18, in un match che promette grande spettacolo.

Cerca continuità Fabriano, prova a ripartire di slancio Jesi dopo la sosta. Giocano entrambe domenica alle ore 18 le due formazioni della provincia inserite nel girone B della serie B Nazionale, in campo per la sedicesima giornata di andata. La General Contractor Jesi, molto alterna fino a questo momento, deve provare a imprimere una svolta al suo torneo per inserirsi nella zona playoff, obiettivo raggiungibile: la squadra di coach Marcello Ghizzinardi, ottava con 14 punti, rende visita al San Severo, settimo con 16. San Severo sta disputando un buon torneo, superiore alle attese, anche se è reduce da una sconfitta decisamente beffarda la scorsa settimana a Cerreto d’Esi contro la Ristopro Fabriano, giunta al termine di un match emozionante con ripetuti sorpassi e due tempi supplementari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it