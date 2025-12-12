La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley debutta al PalabancaSport
La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley inaugura il campionato maschile di A1 domenica 14 dicembre al PalabancaSport, con il primo concentramento della stagione alle ore 10. Una tappa importante per la squadra, che si prepara a iniziare con entusiasmo questa nuova avventura nel massimo campionato di sitting volley.
