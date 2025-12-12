La gara su Cerbero smentisce l’affidamento diretto commenta Siclari

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Daniele Siclari, consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia, riguardo alla gara su Cerbero. Siclari mette in discussione l'affidamento diretto, evidenziando le implicazioni e le conseguenze di tale procedura. Un approfondimento sulle dinamiche che stanno coinvolgendo il settore e le posizioni delle parti interessate.

Daniele Siclari, consigliere comunale e coordinatore cittadino di forza italia, interviene duramente sulla determina n. 931 dell'11 dicembre 2025, relativa al sistema Cerbero: secondo Siclari, l'atto rappresenterebbe la conferma puntuale delle anomalie più volte sollevate in consiglio e nelle.