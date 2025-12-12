La Galleria Dorica è pronta a ospitare la Christmas fashion kids 2025

ANCONA – Nel vasto programma che l’Amministrazione comunale di Ancona ha messo in campo per le feste natalizie, un ruolo importante gioca la collaborazione con le associazioni, imprenditoriali e non, del territorio.Una sinergia che coinvolge cittadini e attività economiche, portando così il. Anconatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Galleria Dorica, il lifting di Natale: «Via graffiti, guano e sporcizia. Questo il segnale per il rilancio» - Il Corso annaspa, il progetto di decoro commissionato al consulente Riccardo Picciafuoco è in via di definizione. corriereadriatico.it

? IRIS DAY GRATUITO Il 14 dicembre alle 15.00 ti aspettiamo alla Galleria Dorica di Ancona per IRIS DAY firmato Ottica Dentella: un evento gratuito dove bellezza e ottica si incontrano per aiutarti a scegliere finalmente gli occhiali che ti valorizzano davvero. - facebook.com Facebook