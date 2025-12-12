La frustata di Trump e i limiti delle élites Ue

L’uscita di Trump e le sue critiche all’Europa hanno evidenziato i limiti delle élite europee e la percezione di una leadership debole. Anche chi sostiene l’unità europea può individuare, in questa situazione, spunti di riflessione sui punti deboli e sulle sfide che l’Europa deve affrontare per rafforzarsi e rispondere alle critiche esterne.

Se ci si sforza di pensare positivo perfino un europeista incallito come chi scrive può cogliere i lati positivi che ci possono essere in quella sorta di bullizzazione e disconoscimento del ruolo dell'Europa da parte di Trump: "in decadenza e con leader deboli". Una vera e propria frustata che per certi aspetti può essere perfino benefica e indurre le classi dirigenti europee a una seria riflessione ed autocritica. Ed è proprio un problema di classe dirigente quello che sta vivendo in questi anni l'Europa. Le classi dirigenti burocratiche, comprese quelle formate in quel collegio di Bruges in cui avvengono strane vicende, sono affette dalla malattia del "regolamentazionismo".

