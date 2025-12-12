La Forza di una Donna orario ridotto e slittamento per la serie | ecco quando

Il sabato pomeriggio di Canale 5 si conferma come il momento dedicato alle soap turche, con la serie

Nuova variazione nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5, che anche il 13 dicembre sarà dominato dalle soap turche più amate dal pubblico. La forza di una donna rimane in onda, ma con un orario diverso rispetto alle scorse settimane: la puntata speciale del weekend partirà alle 15:30, segnando un lieve slittamento rispetto alla collocazione inizialmente prevista. Il cambiamento è dovuto all’allungamento dell’episodio di Forbidden Fruit, che apre il pomeriggio turco della rete. La programmazione prevede infatti Beautiful alle 13:45, seguito alle 14:20 dall’appuntamento speciale con Forbidden Fruit in prima visione, che questa settimana occuperà la fascia fino alle 15:30, spingendo in avanti l’inizio della soap con Bahar. Caffeinamagazine.it

Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le puntate di oggi venerdì 12 dicembre - Scopri le anticipazioni delle puntate delle serie tv turche su Canale 5 oggi venerdì 12 dicembre, Io sono Farah, Forbidden Fruit e La Forza di una donna. gazzetta.it

Il Grande Fratello e Dentro la Notizia: Cancellati a Favore de La Forza di una Donna - Mediaset ristruttura il palinsesto, sostituendo il Grande Fratello con una soap opera di grande successo. notizie.it

sono clamorosi gli ascolti de La forza di una donna Canale 5 vicinissima a Rai 1 come non succedeva da anni - facebook.com facebook