Una verità taciuta per sette anni sconvolge la vita di Emre e cambia per sempre i destini di Ceyda e Arda nella soap La forza di una donna Le prossime puntate della soap turca La forza di una donna, in onda su Canale 5, promettono di alzare il livello della tensione. Emre, finora ignaro di tutto, riceverà una notizia che cambierà radicalmente la sua vita: Sirin gli rivelerà che il piccolo Arda, un bambino con alcuni deficit sin dalla nascita, potrebbe essere suo figlio. A questo punto Emre, sconvolto e determinato a fare chiarezza, si recherà nel quartiere dove vive il bambino, pronto ad affrontare sua nonna Gulten e ottenere finalmente delle risposte. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Forza Di Una Donna 2 Anticipazioni Turche: Paternità shock per Emre!