La Formula 1 cambia il nome del nuovo DRS perché quello che avevano pensato suonava troppo equivoco

Nel 2026, la Formula 1 si prepara a una rivoluzione, con l'abolizione del tradizionale DRS e l'introduzione di una nuova modalità per favorire i sorpassi. Questa innovazione, inizialmente chiamata MOM, ha subito un cambio di nome per evitare fraintendimenti, segnando un'importante evoluzione nelle dinamiche di gara e nelle strategie dei piloti.
