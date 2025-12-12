La Fondazione Cannavaro Ferrara ha 20 anni | martedì 16 evento nel Teatro Mediterraneo

Il 16 dicembre 2025, il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition, un evento speciale che chiude le celebrazioni per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara. Una serata dedicata alla solidarietà e all’impegno sociale, in un’occasione unica per celebrare due decenni di attività a favore della comunità.

Martedì 16 dicembre 2025, alle 19,30, il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ospita il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition, l’evento che conclude le celebrazioni per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara (Fcf). Una serata dedicata alla solidarietà con un obiettivo molto concreto: dotare la Terapia intensiva neonatale (Tin) del Policlinico Federico II di tecnologie salvavita di ultima generazione. Un traguardo e un nuovo obiettivo. Nata nel 2005 dalla visione dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e di Ciro e Vincenzo Ferrara, la Fondazione dedica questo ventennale ai più fragili: i neonati pretermine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

