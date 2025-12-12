La Finanziaria 2025? Come il mercato delle vacche | nessuna valutazione d’impatto per il cine-audiovisivo

La Finanziaria 2025 riflette una gestione poco trasparente e priva di valutazioni d’impatto, con decisioni influenzate da lobby e senza analisi approfondite, evidenziando un quadro critico delle politiche culturali italiane.

La settimana che si chiude venerdì 12 dicembre ha visto eventi e iniziative che stimolano rinnovati commenti critici su come sono (mal) governate le politiche culturali dell’Italia: vengono prodotti nuovi dataset numerici – non validati metodologicamente – per dimostrare la “forza” dimensionale di alcuni settori, osservati solo dal punto di vista economico. vengono messi in atto “tagli” assurdi all’intervento dello Stato, in totale assenza di analisi previsionali e valutazioni d’impatto. La gestazione della Legge Finanziaria 2026 si conferma irrazionale ed irragionevole, con una marea di emendamenti frutto per lo più di lobby e micro-lobby, con un ruolo del Parlamento sempre più marginale, a fronte della autoreferenzialità del Governo. Ilfattoquotidiano.it

