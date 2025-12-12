La finale del Grande Fratello slitta a giovedì 18 dicembre

La finale del Grande Fratello è stata rinviata a giovedì 18 dicembre, smentendo le anticipazioni di Simona Ventura. La decisione modifica il calendario iniziale, spostando la conclusione del reality show di alcuni giorni. I telespettatori dovranno attendere ancora un po’ per scoprire il nome del vincitore, mentre gli sviluppi della competizione continuano a tenere alta l’attenzione.

In barba ai proclami di Simona Ventura nella scorsa puntata, Grande Fratello non terminerà lunedì prossimo come inizialmente previsto. Mediaset ha infatti deciso di posticipare la finale a giovedì 18 dicembre 2025, aggiungendo una puntata al reality di Canale 5. Per il GF, dunque, un doppio appuntamento nell’ultima settimana di messa in onda: seconda semifinale – lunedì 15 dicembre. finale giovedì 18 dicembre. Due serate in cui il reality, ca va sans dire, si scontrerà con le serie di Rai 1, che il 15 e il 18 dicembre trasmetterà rispettivamente Sandokan e il finale di Un Professore 3. Davide Maggio. Davidemaggio.it

