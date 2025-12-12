La fiamma olimpica coinvolge il liceo artistico di Porta Romana

Dal 21 al 28 novembre, gli studenti delle classi quinte del liceo artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino hanno partecipato alla cerimonia della fiamma olimpica, accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica. L’evento ha coinvolto i giovani in un’esperienza significativa, sottolineando l’importanza della cultura olimpica e dell’arte nel percorso scolastico.

Dal 21 al 28 novembre scorso i giovani di alcune delle classi quinte del liceo delle due sedi di Porta Romana e di Sesto Fiorentino accompagnati dai docenti di riferimento, professoressa Claudia Domenicali, professor Mario Carbone e la dirigente scolastica, professoressa Laura Lozzi erano.

