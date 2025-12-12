La fiamma olimpica coinvolge il liceo artistico di Porta Romana

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 28 novembre, gli studenti delle classi quinte del liceo artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino hanno partecipato alla cerimonia della fiamma olimpica, accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica. L’evento ha coinvolto i giovani in un’esperienza significativa, sottolineando l’importanza della cultura olimpica e dell’arte nel percorso scolastico.

Dal 21 al 28 novembre scorso i giovani di alcune delle classi quinte del liceo delle due sedi di Porta Romana e di Sesto Fiorentino accompagnati dai docenti di riferimento, professoressa Claudia Domenicali, professor Mario Carbone e la dirigente scolastica, professoressa Laura Lozzi erano. Firenzetoday.it

Gli studenti del Liceo Artistico e la fiamma olimpica

fiamma olimpica coinvolge liceoGli studenti del Liceo Artistico e la fiamma olimpica - La fiamma olimpica coinvolge gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana. piananotizie.it

fiamma olimpica coinvolge liceoLa fiamma olimpica sbarca a Perugia tra le mani di Boranga: la città in festa - La fiaccola ha fatto il suo ingresso in piazza IV Novembre tra le mani dell'ultimo tedoforo della giornata Lamberto Boranga. corrieredellumbria.it

la fiamma olimpica coinvolge il liceo artistico di porta romana

© Firenzetoday.it - La fiamma olimpica coinvolge il liceo artistico di Porta Romana

Accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026

Video Accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026