La fiamma olimpica ha acceso Firenze, trasformando la città in un fulcro di emozioni e celebrazioni. In una serata di grande festa, piazza Santissima Annunziata ha accolto il simbolo delle Olimpiadi, simbolo di passione e unità. Un evento che sottolinea come lo sport rappresenti un elemento fondamentale nell’identità fiorentina.

La fiamma olimpica ha acceso Firenze. Nel tardo pomeriggio di ieri, la città si è stretta attorno al simbolo più luminoso delle Olimpiadi, nel grande abbraccio di piazza Santissima Annunziata. Un’onda di luce partita da piazza Pitti, passata dalla Signoria e dal Duomo, fino ad affacciarsi da via dei Servi: un percorso che ha accarezzato i luoghi più iconici del centro storico prima di sfociare nella piazza gremita, pronta a esplodere in un applauso unico. La tappa fiorentina del viaggio della Torcia – legata alla XXV edizione dei Giochi Olimpici e alla XIV dei Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 – è stata celebrata davanti a una piazza quasi piena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fiamma illumina le strade . Per Firenze è una notte olimpica: "Lo sport è nella nostra identità"

