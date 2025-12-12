La FIA messa in imbarazzo dalla rielezione di Ben Sulayem a presidente | l'annuncio cambia tre volte

Ben Sulayem è stato rieletto presidente della FIA senza contendenti, ma l’annuncio ufficiale ha suscitato imbarazzo a causa di una comunicazione che è stata modificata tre volte su X. La vicenda mette in luce le difficoltà di una gestione ancora sotto scrutinio, evidenziando le tensioni e le incertezze che circondano la rielezione del leader automobilistico.

Ben Sulayem rieletto presidente FIA senza rivali, ma la comunicazione ufficiale inciampa: il post su X viene modificato tre volte. Tra polemiche, ricorsi e accuse sulle regole elettorali.

