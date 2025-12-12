La felicità tradotta in Italiano Una delle mie vittorie più belle Un regalo stupendo dai ragazzi Ora però pensiamo alla Juventus

L’articolo celebra la traduzione della felicità nel contesto sportivo, con un particolare focus sulla vittoria dei tifosi rossoblù alla Balaidos. Un momento di grande gioia e orgoglio, plasmato dall’impegno e dalla passione di Vincenzo, che ha contribuito a creare un gruppo unito e forte, accolto con entusiasmo dai tifosi.

VIGO (Spagna) Goditela Vincenzo, perché questo gruppo scolpito nella roccia l'hai forgiato tu, è come se gli urlassero, ebbri di gioia, gli oltre mille tifosi rossoblù sulle tribune dell'Estadio Balaidos al triplice fischio. E infatti l'unico aggettivo spendibile in una notte come questa è: "Eccezionali, i ragazzi sono stati eccezionali – dice l'architetto di un Bologna quasi epico –. Soprattutto dopo essere passati in svantaggio a seguito dell'unico nostro svarione, non si sono mai scomposti e da lì in poi non hanno sbagliato più niente. Mi avevano promesso un bel regalo di compleanno ed è venuta fuori una delle partite più belle da quando ci sono io".