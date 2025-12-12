la favola del como e i conti economici che non tornano

Il Como di Fabregas si distingue per talento e gioventù, rappresentando una delle realtà più promettenti del calcio italiano. Dopo un cammino sorprendente, passando dai dilettanti alla Serie A nel 2024, il club punta a conquistare una storica qualificazione alle coppe europee. Tuttavia, dietro le luci del successo emergono anche alcune criticità nei conti economici del club.

In campo il Como di Fabregas è un laboratorio di talento, gioventù e voglia di fare. Una delle realtà più belle del calcio italiano con vista su una qualificazione alle coppe europee che sarebbe storica per un club che solo sette anni fa vivacchiava tra i dilettanti (stagione 20182019) e che si è riaffacciato alla Serie A nel 2024. Una storia bellissima della provincia che sa farsi strada nel calcio dei grandi, senza bacino d'utenza ma con idee e progetti meravigliosi. Il Chievo degli anni Duemila, impossibile da non amare. La realtà, invece, è meno romantica. Il Como di Fabregas è un'astronave calata nel calcio italiano come negli ultimi decenni lo sono stati in Europa il Chelsea di Abramovich e Manchester City o Psg degli sceicchi.