La fattoria degli animali | il trailer del film di Andy Serkis mostra l' inizio di una nuova società

A maggio arriverà nei cinema americani l'adattamento del capolavoro della letteratura firmato da George Orwell, ecco alcune anticipazioni. Il film animato La fattoria degli animali diretto da Andy Serkis, in arrivo nel mese di maggio, ha ora un nuovo trailer che mostra l'inizio della società gestita dai sopravvissuti al tentativo di portarli al macello. Il video condiviso online anticipa come la situazione scivola ben presto nel caos quando emergono i primi tentativi di compiere importanti differenze sociali. Le star coinvolte nel film Il cast di attori che hanno dato voce ai personaggi al centro del film La fattoria degli animali è composto da star come Seth Rogen, Glenn Close, Woody Harrelson, Kieran Culkin, Gaten Matarazzo, Laverne Cox, Jim . Movieplayer.it

"La fattoria degli animali" di Orwell: favola sovversiva per i nostri tempi confusi... Rileggere oggi la distopia dell'autore di "1984" illibraio.it/news/dautore/l… @garzantilibri #libri #letteratura #distopia #romanzi #rivoluzione #dittatura x.com

