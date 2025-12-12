La famosa hit del cantautore diventa un musical con ambizioni internazionali Tutto quello che c' è da sapere su trama protagonisti e musica

Dopo oltre quattro decenni, la celebre hit di Umberto Tozzi,

A 46 anni dal debutto, Gloria, una delle più famose canzoni di Umberto Tozzi, che dette anche il nome a un album, diventerà un musical. L'annuncio è arrivato giovedì 11 dicembre, e c'è già grande attesa da parte dei fan per questa nuova versione della hit entrata nel cuore di più di una generazione. Gloria in musical, cosa sappiamo. Lo spettacolo si chiamerà Gloria in musical e debutterà nell' ottobre del 2026. I fan dovranno quindi attendere quasi un anno per vederlo.