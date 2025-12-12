La falsa storia di Umberto Veronesi curato con il Metodo Di Bella

Circola una falsa narrazione secondo cui Umberto Veronesi avrebbe rifiutato la chemioterapia per un tumore di lunga data, optando invece per il Metodo Di Bella. Questa storia è priva di fondamento e distorce i fatti reali riguardanti la sua carriera e le sue scelte terapeutiche.

Circola un’immagine dove si racconta che Umberto Veronesi avrebbe rifiutato la chemioterapia per curare un tumore che lo accompagnava da quarant’anni, scegliendo invece il Metodo Di Bella. Il post aggiunge che Veronesi non sarebbe morto di cancro, invitando gli utenti a “farsi due domande”. È una storia completamente falsa e priva di fondamento, che riprende vecchie false notizie già smentite più volte. Per chi ha fretta. Non esiste alcuna evidenza che Veronesi abbia seguito il Metodo Di Bella.. Veronesi non ha mai riconosciuto valida la terapia Di Bella.. Le stesse fonti vicine alla famiglia Di Bella hanno smentito la bufala. 🔗 Leggi su Open.online