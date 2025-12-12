La fabbrica del futuro di Cupra | le batterie di Martorell strategiche per l' Europa

La fabbrica del futuro di Cupra a Martorell rappresenta un passo strategico per l'Europa nel settore delle batterie. La Spagna si conferma protagonista nell'innovazione industriale, puntando deciso sugli investimenti per rafforzare la propria posizione nel mercato europeo dell'elettrico, sfidando le difficoltà di Germania e Francia.

La Spagna è forse uno dei Paesi europei più protagonisti degli ultimi anni e se l'Europa tentenna con Germania e Francia in difficoltà, gli spagnoli premono l'acceleratore sugli investimenti e sull'industria. A Martorell c'è uno degli esempi di questa infusione di volontà produttiva e di denaro: all'interno di un progetto più ampio fatto da diversi investimenti da parte del gruppo Volkswagen nel Paese, il polo produttivo vicino a Barcellona è stato elettrificato ed espanso con un centro di produzione batterie. Martorell: un impianto sostenibile e strategico per l'Europa. Così l'impianto di Martorell è stato trasformato non solo per essere flessibile e produrre in linea veicoli con diverse alimentazione, ma anche per fare da punta di lancia per la mobilità elettrica dei prossimi anni, producendo Cupra Raval, la compatta elettrica per tutti che costerà 26. Ilgiornale.it

