La domanda di Trasporto Pubblico Locale recupera ma l’inflazione corre più del Fondo Nazionale Trasporti e delle tariffe

Il Rapporto ASSTRA-Intesa Sanpaolo 2025 analizza l’andamento del Trasporto Pubblico Locale, che mostra una ripresa moderata. Mentre i margini e gli investimenti aumentano, l’inflazione avanza più rapidamente del Fondo Nazionale Trasporti e delle tariffe, sollevando questioni sulla sostenibilità futura e l’incertezza sui finanziamenti.

Roma, 12 dicembre 2025 – Sono stati presentati ieri (11 dicembre) a Palermo i dati raccolti nella settima edizione del Rapporto ASSTRA – Intesa Sanpaolo " Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale ". Nel 2024, il valore della produzione delle aziende di TPL aumenta rispetto al 2023, a livello mediano, del 4%, nonostante la ripresa della domanda sia stata graduale, più lenta del previsto in termini complessivi, e con dinamiche differenziate a livello territoriale, per modalità di trasporto e tipologia di servizio.

