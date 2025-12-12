La difesa | Monticelli va assolto

L'articolo riguarda la richiesta di assoluzione per Monticelli, imputato di abbandono di persona incapace con l'aggravante del decesso del padre e di occultamento del cadavere della madre. La difesa sostiene l'innocenza dell'imputato, mentre il processo si concentra sui dettagli delle accuse e sulle prove presentate.

Due le imputazioni per lui: abbandono di persona incapace con l’aggravante del decesso, nel caso del padre e occultamento di cadavere, quello della madre. Durante l’udienza preliminare di ieri in Tribunale a Sondrio il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per Antonio Monticelli, il figlio della coppia di anziani coniugi veronesi al centro di uno degli episodi di cronaca più tristi degli ultimi mesi. La madre, Anna Maria Squarza, 91 anni, il 12 aprile del 2024 fu trovata nel letto, nell’appartamento di via Europa ad Aprica, deceduta ormai da diverse settimane e in stato di grave denutrizione. Il marito e padre di Antonio, Giorgio Monticelli (foto), giaceva accanto a lei ancora vivo, ma spirò una settimana più tardi in ospedale dove fu ricoverato con una gamba in cancrena, che gli venne amputata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it