La denuncia | Ales Uffizi precetta i lavoratori Appello al prefetto per far rispettare il diritto di sciopero
L'articolo segnala una preoccupante situazione presso Ales spa, gestore di servizi negli Uffizi, dove i lavoratori segnalano di essere stati precettati poco prima dello sciopero indetto. Si sollecita l'intervento del prefetto affinché venga garantito il rispetto del diritto di sciopero e delle norme vigenti.
“Esprimiamo forte preoccupazione per le segnalazioni ricevute da lavoratrici e lavoratori di Ales spa, la società che gestisce molti servizi all'interno della Galleria degli Uffizi, in merito ad una vera e propria comunicazione di precettazione inviata a poche ore dallo sciopero indetto per oggi. Firenzetoday.it
La denuncia: "Ales (Uffizi) precetta i lavoratori". Appello al prefetto per far rispettare il diritto di sciopero - I sindacati Uil e Cgil denunciano una lettera della società che di fatto precetta i lavoratori nella giornata del 12 dicembre, sciopero generale: "Basta ambiguità, il diritto di sciopero va reso esigi ...