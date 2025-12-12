La data di uscita di Star Wars | Fate of the Old Republic è lontana lontana per un report

L'annuncio di Star Wars: Fate of the Old Republic ai The Game Awards 2025 ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Con il ritorno di Casey Hudson, noto per il suo ruolo in Knights of the Old Republic e Mass Effect, l'attesa per il nuovo titolo si fa ancora più intensa, anche se la data di uscita resta ancora lontana.

L’annuncio di Star Wars: Fate of the Old Republic ai The Game Awards 2025 ha scatenato enorme entusiasmo tra i fan, soprattutto per il ritorno di Casey Hudson, figura chiave dietro Knights of the Old Republic e la trilogia originale di Mass Effect. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier, è importante mantenere le aspettative sotto controllo: la data di uscita sarebbe infatti “ lontana lontana ”. Schreier ha spiegato che il nuovo studio al lavoro sul progetto è stato fondato solo nel 2025, un dettaglio confermato da Lucasfilm. Questo significa che il gioco si trova nelle primissime fasi di pre-produzione e che anche una previsione al 2030 sarebbe considerata ottimistica. Game-experience.it

La data di uscita di Star Wars: Fate of the Old Republic sembra lontana lontana - Il giornalista Jason Schreier ha parlato di Star Wars: Fate of the Old Republic, dicendo che la data di uscita del gioco potrebbe essere lontana lontana: ecco perché.

