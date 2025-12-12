La d’Annunzio studia la diffusione del linfedema secondario in Abruzzo

L’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha avviato un’indagine epidemiologica per analizzare la diffusione del linfedema secondario in Abruzzo. L’obiettivo è mappare i ricoveri e raccogliere dati utili a migliorare la conoscenza e la gestione di questa condizione, contribuendo a sviluppare strategie di prevenzione e trattamento più efficaci nella regione.

