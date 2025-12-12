La Cremonese sfida il Toro per continuare a sognare Le ultime delle vigilia
La Cremonese si prepara ad affrontare il Torino in una sfida cruciale per mantenere vive le speranze di un campionato positivo. La squadra lombarda punta a proseguire il suo ottimo rendimento, mentre i granata cercano di risollevarsi da un momento complicato. Un incontro che promette grande intensità e spettacolo tra due squadre con obiettivi differenti.
Cremona, 12 dicembre 2025 – La Cremonese vuole dare continuità al suo splendido campionato andando a "matare" un Torino che, per contro, sta vivendo un momento molto delicato. I tifosi contestano aspramente (ormai da anni) il presidente Cairo, nei giorni scorsi si è registrato l'esonero del ds Vagnati e il ritorno in granata di Petrachi, la squadra non riesce a uscire dall'anonimato e sta raccogliendo che rendono la sfida con i grigiorossi un appuntamento decisivo per la panchina dell'ex Marco Baroni. D'altra parte la squadra di mister Davide Nicola, a sua volta ex di turno insieme a Sanabria, è chiamata a superare un nuovo esame di maturità in questa prima parte di una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni e punti preziosi alla matricola grigiorossa che nei pronostici della vigilia veniva indicata come una seria candidata all'immediata retrocessione in B.
