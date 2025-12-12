La creatività degli orsi stupisce | trasformano un tronco di legno in un dondolo per giocare insieme – Video

La creatività degli orsi andini affascina, come dimostra un video in cui Ransisku e Coya trasformano un tronco di legno in un dondolo per il loro divertimento. Questi giovani orsi, ospiti del Queens Zoo, mostrano come, con semplicità, si possa trovare gioia nelle piccole cose e condividere momenti di svago insieme.

A volte basta poco per riuscire a divertirsi. Sicuramente è così per Ransisku e Coya, due giovani orsi andini ospiti del Queens Zoo che sono stati ripresi qualche settimana fa, intenti a giocare con un tronco di legno. I due hanno trasformato una struttura per l’arrampicata, posizionata nel loro habitat, in un dondolo, come quelli che si possono trovare in un parco giochi per bambini. Per i due orsi, hanno spiegato dallo zoo, la struttura di legno rappresenta un luogo dove poter masticare, graffiare, arrampicarsi ed esplorare. Lo zoo del Queens ha introdotto questi orsi andini da riproduzione nell’ambito di un Piano di sopravvivenza delle specie (SSP). Ilfattoquotidiano.it

