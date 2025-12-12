La Consulta Disabilità volta pagina La nuova presidente Mariella Meli | Costruiremo per chi verrà dopo

La Consulta Disabilità si prepara a un nuovo capitolo con la nomina di Mariella Meli come presidente. Con l'obiettivo di costruire un futuro migliore per le generazioni successive, Meli e il team si impegnano a promuovere inclusione, diritti e servizi per le persone con disabilità, segnando una svolta nel loro impegno istituzionale.

" Costruire per chi verrà dopo ". È questo l’obiettivo di Mariella Meli e di tutta la Consulta comunale per le persone con disabilità, della quale la stessa Meli è appena diventata presidente con Ginevra Bocconcelli come vice. Un obiettivo da declinare in due direzioni: "costruire per chi verrà dopo" significa pensare ai prossimi componenti della Consulta ma anche ai milanesi. L’intento è lasciare ai primi una Consulta che funzioni e che sappia con quali modalità, quali diritti e quali doveri si debba relazionare alla Giunta, al Consiglio e agli uffici comunali; e ai secondi, ai milanesi, una Consulta che sia avvertita come un luogo istituzionale al quale far pervenire le proprie istanze perché siano poi convogliate verso Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it