La Confcommercio sulla cucina italiana Patrimonio Unesco | Un successo che premia anche l’Abruzzo
La recente proclamazione della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Unesco rappresenta un importante riconoscimento internazionale. Questo risultato testimonia il valore culturale e gastronomico del nostro paese, con un impatto positivo anche sull’Abruzzo, che contribuisce alla ricchezza e alla diversità della tradizione culinaria nazionale.
Una grande soddisfazione per la Confcommercio il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Una “prima volta” assoluta dato che proprio la cucina italiana è la prima a ottenere un riconoscimento di questo tipo che vale non per una singola ricetta, ma per tutte. Ilpescara.it
