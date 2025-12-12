La comunità in difesa di monsignor Filippucci

Lanazione.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Sant’Eraclio si unisce per esprimere il suo sostegno a monsignor Luigi Filippucci, figura di rilievo e punto di riferimento per la frazione. La sua nomina come parroco a Maria Santissima Assunta di Colfiorito ha suscitato reazioni che portano la comunità a confrontarsi e a difendere il ruolo di un sacerdote stimato e amato.

FOLIGNO – La comunità di Sant’Eraclio si ribella a difesa di monsignor Luigi Filippucci da sempre punto di riferimento della frazione nominato parroco a Maria Santissima Assunta di Colfiorito. Per lui, pronta anche la nomina a Vicario Episcopale per i Problemi Sociali, Ambientali e del Mondo del Lavoro delle Diocesi di Foligno ed Assisi – Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Una decisione quella annunciata da Monsignor Domenico Sorrentino, che ha fatto scattare una mobilitazione generale, tanto che nelle prossime ore i parrocchiani di Sant’Eraclio hanno convocato un’assemblea pubblica invitando all’incontro anche lo stesso vescovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la comunit224 in difesa di monsignor filippucci

© Lanazione.it - La comunità in difesa di monsignor Filippucci

comunit224 difesa monsignor filippucciLa comunità in difesa di monsignor Filippucci - FOLIGNO – La comunità di Sant’Eraclio si ribella a difesa di monsignor Luigi Filippucci da sempre punto di riferimento ... Secondo lanazione.it