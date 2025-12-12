La città si prepara al Natale | nove giorni di suoni e tradizione con i ' Campanari ferraresi'

La città di Ferrara si appresta a vivere un periodo di festa e tradizione, con un intenso programma di nove giorni dedicato ai suoni delle campane. I 'Campanari ferraresi' riportano in vita antiche melodie, accompagnando la città nell'atmosfera natalizia attraverso concerti e momenti di condivisione che richiamano le radici della comunità.

I suoni delle campane tornano a riecheggiare tra le vie e le piazze di Ferrara, nell'attesa del Santo Natale. Dal 16 al 24 dicembre l'associazione Campanari Ferraresi, con il sostegno del Comune di Ferrara e dell'Arcidiocesi Ferrara-Comacchio, farà risuonare le campane in 9 diverse chiese, per.